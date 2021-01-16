16 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 8 binin altına geriledi

Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesinde 16 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Kısıtlama ve tedbirlerin etkisini gösterdiği bu süreçte son 24 saat içinde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 8 binin altına geriledi.

Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı yaklaşık 157 bin olurken, tespit edilen vaka sayısı 7 bin 550 olarak kayıtlara geçti

Test sonucu pozitif çıkan 902 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı. Diğer yandan hastalığa bağlı olarak gerçekleşen can kaybı son 24 saat içinde 168 oldu ve toplam can kaybımız 23 bin 832 olarak kayıtlara geçti.

16 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU