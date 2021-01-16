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16 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çekilişleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto canlı yayında çekildi. Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen ve 5+1 bilen hiç kimse olmadı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 23:14
16 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
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Her hafta yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu hafta da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto haftada üç gün Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü çekiliyor. Çekilişler saat 21.30’da Milli Piyango’nun resmi Youtube hesabı üzerinden canlı yayınla gerçekleştiriliyor.

Bu hafta gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’da seçilen sayılar 43, 71, 73, 75, 86, 88 ve joker olarak 79 sayıları oldu. 16 Ocak Çılgın Sayısal Loto’nun 6 ve 5+1 bilen kimse olmadı.. Beş bilen sekiz kişi ise 55 bin lira ödülü kazandı.

İşte 16 Ocak 21.30 Çılgın Sayısal Loto sonuç öğrenme ekranı:

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto intenet üzerinden oynanan bildiği gibi milli piyango bayilerinden de oynanabilmektedir.



Son Güncelleme: 16.01.2021 23:14
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16ocakçılgınsayısalloto
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