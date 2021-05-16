16 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binlere geriledi

Sağlık Bakanlığı tam kapanma sürecinin son gününde 16 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.
Vaka sayısı 10 binlere geriledi
Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün ülke genelindeki hastanelerde 202 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapılırken, 10 bin 512 kişide vaka tespit edildi.
Hastaneye yatan kişi sayısı binin altına düştü
Bugün 223 kişi can verdi
Hastalık sebebiyle bugün ülke genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise 223 olarak açıklandı ve toplam can kaybı 44 bin 760 olarak kayıtlara geçti.
16 MAYIS 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 16.05.2021 20:46