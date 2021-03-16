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16 Mart Vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 17 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı 16 Mart tarihli korona virüs vaka sayısını az önce resmi sitesinde duyurdu. Son 24 saat içinde tespit edilden vaka sayısı 17 bine dayandı.

16 Mart 2021 Salı 20:52
16 Mart Vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 17 bine dayandı
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Sağlık Bakanlığı 16 Mart tarihli korona virüs vaka sayılarını resmi intenet sitesinden duyurdu.

VAKA SAYISI 17 BİNE DAYANDI

Bakanlık tarafından duyurulan vaka tablosuna göre son 24 saat içinde hastanelerde 158 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapıldı ve 16 bn 749 kişide koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs tespit edilen 874 kişi ise sempton gösterdikleri gerekçesiyle tedavileri için hastanelere yatırıldı.

SON 24 SAATTE 71 CAN KAYBI

Öte yandan açıklanan resmi tabloda ağır hasta sayısı bin 474 olarak açıklanırken, can kaybı 71 olarak duyurdu.

Son 24 saat içinde hastalığı yenip sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 17 bin 893 oldu.

16 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 16.03.2021 20:52
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Anahtar Kelimeler:
16 MartVaka Tablosu
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