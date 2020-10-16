İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...

16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden almalar ve atamaların yapıldığı karar 16 Ekim tarihli resmi gazete'de yayımlandı.

16 Ekim 2020 Cuma 01:26
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
Takip Et:

Kamuda yeni atama ve görevden alma kararları resmi gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuda bazı bakanlıklara yapılan atamalar ve görevden alma kararları 16 Ekim tarihli resmi gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz getirildi.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Yardımcılığına Arif Çetin atandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge genel müdür yardımcılığına Coşkun Çekiciler atandı.

Sağlık Bakanlığı fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışma grubu mükemmeliyet merkezi komiyon üyeliğine ise Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım görevlendirildi.

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 01:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete16 Ekim Tarihli Resmi Gazete16 Ekim Atamalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Bakan Koca 15 Ekim vaka sayılarını duyurdu
Bakan Koca 15 Ekim vaka sayılarını duyurdu
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sevgilisini kalbinden vuran genç, intihar etti
Sevgilisini kalbinden vuran genç, intihar etti
Fahrettin Koca: Yüz yüze eğitim 3 haftalık değerlendirmeye göre belirlenecek
Fahrettin Koca: Yüz yüze eğitim 3 haftalık değerlendirmeye göre belirlenecek
Alışverişten dönen baba, iki çocuğunun gözü önünde kurşunlandı
Alışverişten dönen baba, iki çocuğunun gözü önünde kurşunlandı

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Bedelli askerlik için kredi veren bankalar
A101, BİM ve ŞOK marketlerde uzaktan eğitim uyumlu ucuz indirimli tablet kampanyaları - A101, BİM, ŞOK marketler ucuz tablet fiyatları
Grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşısı yaptırmak Koronadan korur mu? Grip aşısını kimler ne zaman yaptırmalı?
Seksenler dizisindeki Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga nereli, yaşı kaç?
Eliz isminin anlamı nedir, ne demek? Eliz ismi Kuran'da geçer mi?
Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Altın ne kadar oldu? 16 Ekim 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 16 Ekim 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Ekim 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 16 Ekim 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Seçimden sonra kredi faizleri düşen bankalar hangileri? İhtiyaç ve konut kredisi faiz oranları
Mevlid Kandili 2019 ne zaman? Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili ibadetleri
32 günlük en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? Bankaların 32 günlük mevduat hesabı faiz oranları
Seda Sevin kimdir? Kaya Çilingiroğlu'ndan ayrılan Seda Sevin hakkında bilgiler
Meclis tatili ne zaman bitecek? Meclis çalışmalarına 45 gün ara!
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2020
Hava nasıl olacak, yağış var mı? 15 Ekim 2020 Perşembe Türkiye geneli yarınki hava durumu
Bankaların güncel kredi faiz oranları 16 Ekim 2020 Cuma
Star TV Ev ödüllü yarışma Yeni Bir Ev yarışmaformatı ne? Yarışmaya nasıl başvuru yapılır?
Kırmızı Oda dizisindeki Tuna karakteri Kimdir? Gülçin Kültür Şahin dizideki rolü ve hayatı
İstanbul'da zamlı ekmek fiyatı kaç TL oldu? İstanbul'da zam sonrası ilçe ilçe yeni tarife ekmek fiyatları listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.