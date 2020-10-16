16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı

Kamuda yeni atama ve görevden alma kararları resmi gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuda bazı bakanlıklara yapılan atamalar ve görevden alma kararları 16 Ekim tarihli resmi gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz getirildi.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Yardımcılığına Arif Çetin atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge genel müdür yardımcılığına Coşkun Çekiciler atandı.

Sağlık Bakanlığı fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışma grubu mükemmeliyet merkezi komiyon üyeliğine ise Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım görevlendirildi.