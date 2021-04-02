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15 Temmuz şehit yakınları ve gazi ödeneklerine zam yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir toplantıda 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık 1000 TL destek miktarının 1500 TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

02 Nisan 2021 Cuma 13:24
15 Temmuz şehit yakınları ve gazi ödeneklerine zam yapıldı
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Türkiye, 'Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu' tarafından düzenlenen bir toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık etti. Toplantıda 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için başlatılan destek kapsamında 2020 yılının Nisan ayından beri verilen ödeneklerde değişikliğe gidilmesine karar verildi.

Vakıf desteği alan şehit yakını ve gazi vatandaşlara bu güne kadar 1000 TL olarak verilen desteğin bu aydan itibaren 1.500 TL olarak değiştirilmesi kararlaştırılırken dini bayramlarda 1.000 TL ve Temmuz ayında da 1.500 TL ek destek verileceği kaydedildi.



Son Güncelleme: 02.04.2021 13:24
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15 Temmuzşehit YakınlarıGaziDestek ödemesiYeni Desetk Miktarı
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