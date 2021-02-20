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15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir doğum gününde unutulmadı

15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı koruyan Ömer Halisdemir ömrünü adadığı Komutanlıkta görevini tamamladıktan hemen sonra şehit düşmüştü. Darbecilerin Komutanlığa girmesini engelleyerek Türk Milleti savunan ve onlar için can veren Ömer Halisdemir doğum gününde unutulmadı. Türk Milleti onu saygı ve sevgi ile andı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:44
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir doğum gününde unutulmadı
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15 Temmuz hain darbe girişiminde yaptığı görevle Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın ele geçirilmesini engelleyen kahraman şehit Ömer Halisdemir doğum gününde unutulmadı ve Türk Milleti onu saygı ve duaları ile andı.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde FETÖ’cü cuntacılar devletin bütün önemli ve kritik alanlarını ele geçirmek adına acımasızca saldırdılar. Türk milletinin parası ile alınan teçhizatları, tankları yine Türk Milletinin üzerine sürerek onları püskürtmeye çalıştılar. Darbeyi başlatan örgütün ele geçirmek istediği kritik noktalardan biri de Özel Kuvvetler Komutanlığı idi. Darbe girişiminde bulunan Tuğgeneral Semih Terzi yanındaki FETÖ’cü hain sözde askerleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın ele geçirmek için planını yapmış ve harekete geçmişti. Lakin hesaba katmadığı bir şey vardı. Kahraman Türk askeri…

Özel Kuvvetler Komutanı Zeki Aksakallı, güvendiği askeri Ömer Halisdemir’e Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmeye gelen Semih Terzi’yi öldürmesini emretti. Ömer Halisdemir sonunda şehadet olduğunu bilerek hiç düşünmeden gelen emri yerine getirdi.

Hain Semih Terzi Özel Kuvvetler Komutanlığı’na girmek üzereyken Ömer Halisdemir önüne atladı ve Semih Terzi’yi vurdu. Halisdemir, haini öldürdükten sonra uzaklaşmaya çalışırken hain FETÖ’cülerin kurşununa hedef oldu. Ömer Halisdemir hayatını adadığı Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın bahçesinde kahraman Türk askeri olarak şehit düştü.

İyi ki doğdun kahraman Türk askeri

 15 Temmuz darbe girişiminde canı pahasına ülkesini koruyan Ömer Halisdemir’in bugün doğum günü. Türk milleti onu saygı ve sevgi ile anarak dualarında eksik etmiyor.



Son Güncelleme: 20.02.2021 14:44
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ÖmerHalisdemir15temmuzDarbeİyikiDoğdunHalisdemir
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