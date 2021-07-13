İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Sorusu Kabine toplantısı sonrası cevap bulacak!
Son Dakika
Kurban Bayramı tatili kaç gün...

15 Temmuz kaç yılında oldu?

Türkiye 15 Temmuz gecesi karanlık bir gece yaşadı. FETÖ, darbe girişiminde bulunarak ülkeyi kaosa sürükledi ancak halk bir arada durarak darbeye karşı durmuştu. İki gün sonra 15 Temmuz’un yıldönümüne gireceğiz. Peki 15 Temmuz kaç yılında oldu? Cevabı haberimizde…

13 Temmuz 2021 Salı 15:14
15 Temmuz kaç yılında oldu?
Takip Et:

Fettullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yıllar geçti. Her sene ülkenin darbeyi engellemesi nedeniyle sevinçle, bir yandan da bu savunma sırasında şehit düşenlerin anılması nedeniyle hüzünle kutlanan bu önemli günün yıl dönümü iki gün sonra gerçekleşecek. Merak edilen sorulardan bir tanesi ise 15 Temmuz kaç yılında oldu?

15 Temmuz Gecesi Neler Yaşandı?

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere TSK içine sızmış olan FETÖ mensupları TBMM, TRT, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve daha nice önemli yere F-16 tipi uçaklar ve tanklar vasıtasıyla bombalı saldırılar düzenlenmiş Hulusi Akar, Abidin Ünal, Salih Zeki Çolak ve Galip Mendi darbe sırasında darbeci askerler tarafından rehin olarak alınmıştı.

Halkın direnci ve TSK ile  Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde 16 Temmuz sabahı FETÖ’nün darbesi bastırılmıştı. Darbede yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirmişti.

15 Temmuz Perşembe günü darbe girişiminin engellenmesinin 5. yıl dönümü kutlanacak.

 

 


Son Güncelleme: 13.07.2021 15:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DarbeFETÖ15 Temmuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Emekliye seyyanen zam var mı? Temmuz 2021 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Emekliye seyyanen zam var mı? Temmuz 2021 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi

Popüler Haberler

15 Temmuz kaç yılında oldu?
Özel sektör çalışanları bayram tatili kaç gün 2021
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
TV8 Gökhan Çınarla Paylaş Benimle başvuru whatsapp ve iletişim numaraları
İŞKUR 3.550 TL maaşla 12 ilde personel alımı başladı!
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Mpax Coin battı mı? Mpax Coin ne oldu?
Zilhicce ayı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?
Zilhicce ayı 10. gününde çekilecek tesbihler ve dualar
Kefaret dizisinden final kararı
Acilde sigortasız giriş hasta muayene ücreti ne kadardır? 2021 Sigortasız muayene olunur mu?
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini kim canlandırıyor? Atilla Şendil biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 yılının en iyi 5 sanal gerçeklik gözlüğü hangileri?
29 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Torku No On nasıl bir içecek? Torku NO ON içindekiler ve fiyatı
Kurban tatili 11 gün olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı
Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?
Gelinim Mutfakta sunucusu Demet Akalın mı olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.