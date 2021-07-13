Fettullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yıllar geçti. Her sene ülkenin darbeyi engellemesi nedeniyle sevinçle, bir yandan da bu savunma sırasında şehit düşenlerin anılması nedeniyle hüzünle kutlanan bu önemli günün yıl dönümü iki gün sonra gerçekleşecek. Merak edilen sorulardan bir tanesi ise 15 Temmuz kaç yılında oldu?

15 Temmuz Gecesi Neler Yaşandı?

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere TSK içine sızmış olan FETÖ mensupları TBMM, TRT, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve daha nice önemli yere F-16 tipi uçaklar ve tanklar vasıtasıyla bombalı saldırılar düzenlenmiş Hulusi Akar, Abidin Ünal, Salih Zeki Çolak ve Galip Mendi darbe sırasında darbeci askerler tarafından rehin olarak alınmıştı.

Halkın direnci ve TSK ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde 16 Temmuz sabahı FETÖ’nün darbesi bastırılmıştı. Darbede yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirmişti.

15 Temmuz Perşembe günü darbe girişiminin engellenmesinin 5. yıl dönümü kutlanacak.