İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

15 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 9 binin altında

Sağlık Bakanlığı 15 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre bugün tespit edilen vaka sayısı 8 bin 314

15 Ocak 2021 Cuma 19:36
15 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 9 binin altında
Takip Et:

Koronavirüs ile mücadele sürecinde kitlesel aşılama döneminin başlamasıyla birlikte ilk olarak dün ve bugün 500 bin sağlık çalışanına ilk doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. 15 Ocak koronavirüs vaka tablosu az önce açıklandı.

Açıklanan resmi rakamlar göre bugün yapılan koronavirüs test sayısı 167 bin 211 olurken test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 8 bin 314, semptonlu hasta sayısı 921 olarak açıklandı. 

Bugün yapılan testlerle birlikte Türkiye'de salgın sürecinde yapılan koronavirüs testi sayısı 27 milyonu aşarken, toplam vaka sayısıda 2 milyon 373 bin olarak kayıtlara geçti.

Hastalığa bağlı hayatını kaybeden kişi sayısı ise bugün 169 oldu ve toplam can kaybımız 23 bin 664 olarak kayıtlara geçti.

15 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
15 Ocak Vaka TablosuKoronavirüs Vaka Tablosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge yayınladı! Kısıtlamadan muaf tutulanların kapsamı genişletildi
İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge yayınladı! Kısıtlamadan muaf tutulanların kapsamı genişletildi
Manisa'da açılışı yapılacak 4 enerji santralinde 1670 kişiye istihdam sağlanacak
Manisa'da açılışı yapılacak 4 enerji santralinde 1670 kişiye istihdam sağlanacak
Kocaeli'nde kaybolan doktor için arama çalışmaları başlatıldı
Kocaeli'nde kaybolan doktor için arama çalışmaları başlatıldı
Trabzon'da Şekerbank şubesinde çıkan duman paniğe yol açtı
Trabzon'da Şekerbank şubesinde çıkan duman paniğe yol açtı
Samsun'da 63 yaşındaki kadının üzerinden 1 kilo esrar çıktı
Samsun'da 63 yaşındaki kadının üzerinden 1 kilo esrar çıktı
Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Popüler Haberler

Ramo dizisinin Afet'i Efsane Odağ'ın hayat hikayesi!
Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sifu Salman Ataş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisindeki Metin karakteri kimdir?
Arka Sokaklar dizisinde Civan Güngör karakterini Emre Törün canlandırıyor
Akıncı dizisi Beste kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Müge Boz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Gerçek adı ne? Rabia Kaya oynadığı diziler
Ramo dizisindeki Taner karakteri kimdir?
Sağlık Bakanı Koca 15 Ocak 2021 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 15 Ocak 2021 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Çocukluk dizisinin çekildiği Ali Kağan çocuk evi nerdedir?
Dünyanın en zengin insanları ve servetleri
E-Devlet Digitürk abonelik iptali nasıl yapılır?
Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? Üniversite kayıt işlemleri ne zaman başlayacak?
Kanalların yayın akışları 13 Kasım Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Zümrüdüanka dizisi kaç bölüm olacak? Dizi ne zaman final yapacak?
Vitaminlerin mucizesi! Vitamin eksikliği belirtilerini vücudumuzda nasıl anlarız?
Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin kimdir, nereli yaşı kaç?
Kırmızı Oda dizisi Sema karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nur Erkul kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı nerelidir?
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisindeki Soner karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.