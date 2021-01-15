15 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 9 binin altında

Koronavirüs ile mücadele sürecinde kitlesel aşılama döneminin başlamasıyla birlikte ilk olarak dün ve bugün 500 bin sağlık çalışanına ilk doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. 15 Ocak koronavirüs vaka tablosu az önce açıklandı.

Açıklanan resmi rakamlar göre bugün yapılan koronavirüs test sayısı 167 bin 211 olurken test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 8 bin 314, semptonlu hasta sayısı 921 olarak açıklandı.

Bugün yapılan testlerle birlikte Türkiye'de salgın sürecinde yapılan koronavirüs testi sayısı 27 milyonu aşarken, toplam vaka sayısıda 2 milyon 373 bin olarak kayıtlara geçti.

Hastalığa bağlı hayatını kaybeden kişi sayısı ise bugün 169 oldu ve toplam can kaybımız 23 bin 664 olarak kayıtlara geçti.

15 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU