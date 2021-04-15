15 Nisan korona virüs vaka tablosu belli oldu! Vaka sayısı 61 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı 15 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

VAKA SAYISI 61 BİNİN ÜZERİNDE

Bakanlık tarafından duyurulan resmi tabloya göre son 24 saat içinde ülke genelinde 318 binden fazla koronavirüs testi yapılırken, 61 bin 400 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

2 BİN 845 KİŞİ HASTANELERE YATIRILDI

TOPLAM CAN KAYBI 35 BİN 31 OLDU

Vaka tespit edilen 2 bin 845 kişi ise tedavileri için hastanelere yatmak zorunda kaldı.

Bugün ülke genelinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 297 oldu ve toplam can kaybımız 35 bini aştı.

15 NİSAN 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU