15 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları ne durumda

Tam kapanma sürecinin başlaması ile birlikte gün geçtikçe vaka sayılarında azalmalar yaşanıyor.Vaka sayılarının azalması ile birlikte test sayılarında da bir düşüş yaşanıyor.Vaklarda önemli olan bir ayrıntı da ölen kişi sayısıydı.Ölüm oranlarında görülen azalma tam kapanma sürecinin işe yaradığını gösteriyor.

BUGÜN 236 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklanan rakamlara göre Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 korona-virüs testi yapıldı.Yapılan testlerin 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıkarken ağır hasta sayısının 2563 olduğu bilgisi verildi.İyileşen hasta sayısı ise 38 bin 814 kişinin iyileşmesi ile birlikte 4 milyon 932 bin 838 kişiye yükseldi.





14 Mayıs tablosu verilerine göre 242 kişi hayatını kaybetmişti

Öte yandan dün açıklanan verilerde test sayısı 203 bin 73 Covid-19 testi sayısı açıklanmış ve yapılan testlerin 11 bin 394 tanesinin pozitif çıktığı bilgisi edinilmişti.Tün hayatını kaybeden kişi sayısı 242 kişi olarak açıklanmıştı.Bu rakam ile bugünki açıklanan verilerde düşüş görülmektedir.Ağır hasta sayısının 2 bin 670 olarak açıklandığı tabloda tedavisi ve karantinası bitip iyileşen sayısı 37 bin 261 olarak açıklanmıştı.