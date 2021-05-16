15 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları ne durumda

Tam kapanma sürecinin başlaması ile birlikte gün geçtikçe vaka sayılarında azalmalar yaşanıyor.Vaka sayılarının azalması ile birlikte test sayılarında da bir düşüş yaşanıyor.Vaklarda önemli olan bir ayrıntı da ölen kişi sayısıydı.Ölüm oranlarında görülen azalma tam kapanma sürecinin işe yaradığını gösteriyor.
BUGÜN 236 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
14 Mayıs tablosu verilerine göre 242 kişi hayatını kaybetmişti
Öte yandan dün açıklanan verilerde test sayısı 203 bin 73 Covid-19 testi sayısı açıklanmış ve yapılan testlerin 11 bin 394 tanesinin pozitif çıktığı bilgisi edinilmişti.Tün hayatını kaybeden kişi sayısı 242 kişi olarak açıklanmıştı.Bu rakam ile bugünki açıklanan verilerde düşüş görülmektedir.Ağır hasta sayısının 2 bin 670 olarak açıklandığı tabloda tedavisi ve karantinası bitip iyileşen sayısı 37 bin 261 olarak açıklanmıştı.