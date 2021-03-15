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15 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 15 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı 15 Mart tarihli korona virüs vaka sayılarını duyurdu. Bugün tespit edilen korona virüs vaka sayısı 15 binin üzerine çıktı.

15 Mart 2021 Pazartesi 20:46
15 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 15 binin üzerinde
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Sağlık Bakanlığı bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında 15 Mart tarihli korona virüs vaka sayıları duyurdu. 

VAKA SAYISI 15 BİNİ ÜZERİNDE

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında 151 bini aşkın kişiye Kovid- 19 testi yapıldı ve 15 bin 503 kişi de korona virüs tespit edildi.

Vaka tespit edilen 858 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

15 Mart günü korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 63 oldu ve toplam vefat sayımız 29 bin 552 olarak kayıtlara geçti.

Hastalığa geçtiğimiz günlerde yakalanıpi bugün iyileşen kişi sayısı ise 15 bin 893 olarak kayıtlara geçti.

15 MART KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 15.03.2021 20:46
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