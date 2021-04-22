15 kişiye 57 bin TL ceza!

22 Nisan 2021 Perşembe 21:10
Tekirdağ
’da koronavirüs
kısıtlamaları devam etmekte. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle oyun oynayamayan kişiler, gizli bir şekilde oyun oynamanın yollarını aramakta. Koronavirüs önlemlerine ve kısıtlamalarına uymayan kişilere karşı ise para cezası uygulanmakta. Tekirdağ’ın Çorlu
İlçesinde bulunan bir iş yerine bugün düzenlenen denetim sırasında işyerinin girişinde özel düzenekli bir güvenlik kamerası bulunduğunu fark etti. Bunu fark eden polisler içeriye baskında bulundu. Baskın sonucu içeride 15 kişinin koronavirüs kurallarını ihlal ederek oyun oynadıkları görüldü. Koronavirüs kısıtlamalarına göre kapalı olması gereken kahvehane
de 15 kişi kahve masalarında oyun oynamaktaydı. Bu 15 kişiye toplam 57 bin TL para cezası kesildi. Ayriyeten kuralları çiğnediği gerekçesiyle iş yeri mühürlendi.
Son Güncelleme: 22.04.2021 21:10
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