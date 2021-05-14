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15 kez kısıtlama cezasına çarptırılan kadından şok sözler! “Param çok”

Bayramın ikinci günü tam kapanma süresi devam ettiğinden kaynaklı Antalya polis ekipleri rutin kontrollerine devam ediyor. Hilal Bayko isimli kadın bugün öğle saatlerinde 15.kez polis ekiplerine kısıtlama ihlalinden yakalandı. Para cezasını ödemeyeceğini ve pişman olmayacağını söyleyen Bayko, “Param çok savurmak istedim, Hilal Bayko'yum ben” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs 2021 Cuma 23:33
15 kez kısıtlama cezasına çarptırılan kadından şok sözler! “Param çok”
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Antalya merkezde tam kapanma süresi devam ederken polis ekipleri bayramın ikinci günü rutin kontrollerini yapmaya devam ediyor. Durdurulan araçta iki kadın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği anlaşılırken cezai işlem yapılması için araçtan inen iki kadının fenomen olduklarını iddia etti. Hilal Bayko isimli genç kadın 15. kez ceza yediğini ve pişman olmadığını söyledi.

Hilal Bayko, “Meşhur olalım sizin sayenizde. Pişman değilim bir daha olsa bir daha çıkarım. Gezmek için dışarı çıktım. Evde çok sıkıldım, gezeyim dedim. Biraz yasaklara karşı durmak istedim, biraz ceza yiyeyim dedim. Param çok böyle savurmak istedim.” ifadelerini kullanırken bu durumun umurunda olmadığını mal varlığının kardeşi üzerine olduğunu açıkladı.

 Genç kadın “Hilal Bayko'yum ben, markayım. Yedik cezaları gidiyoruz. Dışarı çıkacak mıyım? Yine çıkacağım, yine çıkacağım” diye konuştu.


Son Güncelleme: 14.05.2021 23:33
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Anahtar Kelimeler:
Hilal BaykoAntalyaKısıtlamaPara
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