15 kez kısıtlama cezasına çarptırılan kadından şok sözler! “Param çok”

Antalya merkezde tam kapanma süresi devam ederken polis ekipleri bayramın ikinci günü rutin kontrollerini yapmaya devam ediyor. Durdurulan araçta iki kadın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği anlaşılırken cezai işlem yapılması için araçtan inen iki kadının fenomen olduklarını iddia etti. Hilal Bayko isimli genç kadın 15. kez ceza yediğini ve pişman olmadığını söyledi.
Genç kadın “Hilal Bayko'yum ben, markayım. Yedik cezaları gidiyoruz. Dışarı çıkacak mıyım? Yine çıkacağım, yine çıkacağım” diye konuştu.
Son Güncelleme: 14.05.2021 23:33