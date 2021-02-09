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15 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi! Çok sayıda gözaltına alınan şahıs var!

FETÖ'ye yönelik operasyonla devam ediyor. Polis ekipleri FETÖ'yle kişiler bağlantısı olan kişilere nefes aldırmıyor. İstanbul'da polis ekipleri tarafından düzenlenen baskın kapsamında gözaltılar yapıldı. Fatihte yer alan bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, evin içerisinde yer alan bir şahsı gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolleri yapılan şahıs, sorgulanmak için karakola sevk edildi.

09 Şubat 2021 Salı 15:31
15 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi! Çok sayıda gözaltına alınan şahıs var!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖoperasyon gerçekleştirdi. Operasyonun İstanbul ayağında daha önce tespit edilen 11 adres için baskın düzenlendi. Operasyon genelinde Fatih'te yer alan bir adrese baskın yapan polis ekipleri ev içerisinde bir süre arama gerçekleştirirken, dairede oturan şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılması sonrasında sorgulanmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.



Son Güncelleme: 09.02.2021 15:31
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Anahtar Kelimeler:
FETÖOperasyonPolis
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