Son Güncelleme: 09.02.2021 15:31
15 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi! Çok sayıda gözaltına alınan şahıs var!
FETÖ'ye yönelik operasyonla devam ediyor. Polis ekipleri FETÖ'yle kişiler bağlantısı olan kişilere nefes aldırmıyor. İstanbul'da polis ekipleri tarafından düzenlenen baskın kapsamında gözaltılar yapıldı. Fatihte yer alan bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, evin içerisinde yer alan bir şahsı gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolleri yapılan şahıs, sorgulanmak için karakola sevk edildi.
09 Şubat 2021 Salı 15:31