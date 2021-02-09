15 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi! Çok sayıda gözaltına alınan şahıs var!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (gerçekleştirdi. Operasyonun İstanbul ayağında daha önce tespit edilen 11 adres için baskın düzenlendi. Operasyon genelinde Fatih'te yer alan bir adrese baskın yapanekipleri ev içerisinde bir süre arama gerçekleştirirken, dairede oturan şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılması sonrasında sorgulanmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.