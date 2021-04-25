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15 aracın camını kırdılar!

Bursa’da 15 aracın camını kıran şüpheliler yakalandı. Araçların camlarını kırarak içendekileri çalan hırsızlar yakalandı.

25 Nisan 2021 Pazar 17:09
15 aracın camını kırdılar!
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Bursa’da Gemlik ilçesinde birçok çeşitli mahalle üzerinde bulunan araçların camlarını kırarak hırsızlık yapan kişi yakalandı. Toplam 15 farklı aracın camını kırarak içerisinde bulunan eşyaları çalan hırsız, suçüstü yakalandı. Çaldığı kredi kartları ile alışveriş yapan zanlı, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını izlemesinin ardından tespit edildi. Toplam 15 aracın camını kıran ve suçüstü yakalanan hırsız, polis ekiplerince gözaltına alındı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:09
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Anahtar Kelimeler:
BursaGemlikHırsız15 Araç
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