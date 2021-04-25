15 aracın camını kırdılar!

’dailçesinde birçok çeşitli mahalle üzerinde bulunan araçların camlarını kıraraklık yapan kişi yakalandı. Toplam 15 farklı aracın camını kırarak içerisinde bulunan eşyaları çalan hırsız, suçüstü yakalandı. Çaldığı kredi kartları ile alışveriş yapan zanlı, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını izlemesinin ardından tespit edildi. Toplam 15 aracın camını kıran ve suçüstü yakalanan hırsız, polis ekiplerince gözaltına alındı.