14 yaşındaki kızını boğarak öldüren baba, ardında 6 sayfalık mektup bıraktı

Olay, İstanbul’un Bahçeşehir ilçesinde meydana geldi. İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak katletti. Arkasında 6 sayfalık bir mektup bırakan Yılmaz cinayet sonrasında tabancayla intihar etti.

Eve gelen anne korkunç manzarayla karşılaştı

Olaydan habersiz olarak eve gelen Cüneyt Yılmaz’ın eşi, kızının ve kocasının cansız bedenlerini görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından baba ve kızının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna gönderildi. Yakınlarının teslim aldığı baba ve kızın cenazesi Büyükçekmece’de defnedildi.

Mektupta eşini suçladı

Cüneyt Yılmaz’ın cinayet öncesinde yazdığı 6 sayfalık mektup polis tarafından incelemeye alındı. Yılmaz’ın mektupta eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu öne sürerek cinayeti eşi yüzünden işlediğini söylediği belirtildi. Öte yandan Cüneyt Yılmaz’ın 5 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.