14 yaşındaki kızını boğarak öldüren baba, ardında 6 sayfalık mektup bıraktı

Olay, İstanbul’un Bahçeşehir ilçesinde meydana geldi. İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak katletti. Arkasında 6 sayfalık bir mektup bırakan Yılmaz cinayet sonrasında tabancayla intihar etti.
Eve gelen anne korkunç manzarayla karşılaştı
Olaydan habersiz olarak eve gelen Cüneyt Yılmaz’ın eşi, kızının ve kocasının cansız bedenlerini görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından baba ve kızının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna gönderildi. Yakınlarının teslim aldığı baba ve kızın cenazesi Büyükçekmece’de defnedildi.
Mektupta eşini suçladı
Son Güncelleme: 22.04.2021 23:26