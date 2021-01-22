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14 yaşındaki çocuk, babasıyla tartışan TIR şoförlerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Öğlen saatlerinde Afyonkarahisar Çay ilçesinde babasıyla birlikte yolda seyir halinde olan 14 yaşındaki B.E, babasıyla tartışan 2 tır şoförüne kurşun yağdırdı. Kurşunları isabet ettiği sürücülerden birisi öldü diğeri ise yaralandı.

22 Ocak 2021 Cuma 20:49
14 yaşındaki çocuk, babasıyla tartışan TIR şoförlerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
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1 kişinin can verdiği 1 kişinin yaralandığı olay öğlen saatlerinde Afyonkarahisar Çay ilçesinde yaşandı.

Babası S.E ile birlikte kendi otomobillerinde yolda seyir halinde 14 yaşındaki B.E, Afyon'dan Konya istikametine yük taşıyan iki tır soförüyle hatalı sollama sonucu tartıştı. Babasının tır şoförleriyle tartışması sırasında B.E aracın içinde babasına ait olduğu düşünülen silahı çekip, iki şoföre kurşun yağdırdı.

ŞOFÖRLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Kurşunların isabet ettiği şoförler kanlar içinde yere yığılırken, 14 yaşındaki B.E ve babası S.E araçlarına binip kaçtı. Olayı görenlerin durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.Olay yerine hemen ulaşan ekipler yaptıkları ilk incelemede tır sürücülerinden Sinan Sarıkaya'nın hayatını kaybettiğini, diğer sürücü ikle A.K'nın ağır yaralandığını belirledi. 

Yaralı sürücü yapılan müdahaleden sonra hemen hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Sarıkaya'nın cansız bedeni ise inceleme sonrasında Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kendi araçlarıyla kaçan baba oğul ise az ilerle jandarma tarafından yakalandı..Gözaltına alınan baba S.E. ile oğlu 14 yaşındaki zanlı B.E , polis ekiplerine teslim edildi. Yapılan aramada, suç aleti tabanca bulunamayınca ekipler, olayın meydana geldiği alanda arama çalışması başlattı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 20:49
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Anahtar Kelimeler:
Tır KazasıAfyonkarahisarçay
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