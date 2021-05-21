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14 yaşında doğum yaptı! Çirkin gerçek ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Muğla’nın Fethiye ilçesinde 14 yaşındaki küçük kız hamile kaldı. Yeni doğum yapan Y.S.A erkek bebek dünyaya getirdi. Cinsel istismar sonucu hamile kalan küçük kız Selçuk Çatalçam tarafından hamile kalırken Çatalcam için 45 yıl hapis istendi.

21 Mayıs 2021 Cuma 17:52
14 yaşında doğum yaptı! Çirkin gerçek ortaya çıktı
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Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan bir ailenin 15 yaşındaki kızları Y.S.A annesi ile babasının boşanması üzerine Fethiye’de bulunan kız yurduna yerleşti. Yaklaşık 8 ay önce küçük kız intihara kalkışırken Y.S.A annenin talebi üzerine Muğla il merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi.

2020 Ekim ayında Y.S.A çocuk destek biriminde fenalaşması üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahliller sonucu 38 haftalık hamile olduğu öğrenilen küçük kız, 3 kilo 520 gram ağırlığında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Hastaneye yetkilileri hemen Emniyet ekiplerine haber verirken annesi Sevgi S. ise haberi duyunca hastaneye geldi.

Anne ise kızının Fethiye’de kaldığı sırada Milas’ta barda çalışan Selçuk Çatalcam’dan cinsel istismar gördüğünü söyledi. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Çatalcam adliyeye çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklandı.

DNA testi istenirken iddialara göre Milas’ta kaldığı sürede yurttan izin alarak kardeşi ile kafeye gittiğini ve orada garson Selçuk Çatalcam ile tanıştığı açıklandı.

Tanışma sırasında yaşı ve kaldığı yeri de söylediği belirtildi. Sürekli kafeye gitmeye başlayan küçük kız Çatalcam ile birbirlerinin telefon numarası alması üzerine daha sık sohbet ettikleri anlaşıldı.

2020 Şubat ayında küçük kızın yurduna giden Çatalcam, 'bir yerlerde oturma' bahanesiyle arabaya bindirip tenha bir yere götürüp önce istismar, ardından da tecavüz ettiği belirtildi.

Çatalcam, "Ailenle konuşurum. Yaşın dolduğunda evleniriz" diyerek Y.S.A'nın yaşının 18'in altında olduğunu bildiğini bu sayede açıklamış oldu.

DNA aonucu Selçuk Çatalcam’a ait olurken yaşını bilmediğini ifade eden iddianamesinde Selçuk Çatalcam’ın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 45 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.


Son Güncelleme: 21.05.2021 17:52
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Anahtar Kelimeler:
Cinsel IstismarSelçuk çatalcamMilasFethiyeHamileMuğla
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