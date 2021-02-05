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14 Şubat Sevgililer gününde sevgiliye ne hediye alınır? 14 Şubat sevgiliye hediye önerileri

Şubat ayına girmemiz ile birlikte akıllarda şu soru oluşuyor. 14 Şubat Sevgililer gününde Sevgilime ne almalıyım? Sevgiliye ne alınır? Elbette hayatınızdaki insan için sadece bir günü özel kılmanız gerekmiyor ama toplu olarak kutlanan 14 Şubat’ta siz hala sevgilinize, eşinize, yol arkadaşınıza ne alacağınıza karar vermediyseniz biz size biraz yardımcı olalım. Detaylar için yazımıza göz atın…

05 Şubat 2021 Cuma 04:59
14 Şubat Sevgililer gününde sevgiliye ne hediye alınır? 14 Şubat sevgiliye hediye önerileri
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Şubat ayı gelince çiftler kara kara düşünmeden edemiyor. Acaba sevgilime ne alsam onun için daha anlamlı olur? Sevgilime alacağım hediyeyi acaba o beğenir mi? Sevgiliye alınacak hediyeler arasında hangilerini değerlendirmeliyim? Diye soruyorsanız kendinize sizler için birçok hediye önerisi listeledik. Sizde içinize sinen sizin için en uygunu hangisi olacaksa, hangi hediye önerisi daha çok hoşunuza gidecekse onu tercih edin. İşte hediye önerileri…

Sevgililer gününde kadınlara özel ne alınır?

Düşündüğünüz zaman kendinizi bir çıkmazın içindeymiş gibi hissedip ne alacağınıza bir türlü karar veremiyor musunuz? Aslında o kadar çok da detaya takılmamak gerek. Kadınlar ince ruhlu erkekleri daha çok sever elbette. O gün için sadece özel bir mesaj atsanız bile çok mutlu edeceksinizdir. O güne özel olarak hazırlamış olduğunuz bir yemek, gitmiş olduğunuz bir sinema filmi ve en sevdiği kitabın ilk baskısı mutlu etmeniz için sadece ufak bir öneridir. Peki bunlar dışında manevi olarak gördükçe beni hatırlasın baktıkça mutlu olsun istiyorsanız ve ona göre hediye bakıyorsanız bu hediyelere göz atabilirsiniz. 

Fotoğraf Albümü

Sevgilinizle birlikte bu zamana kadar biriktirmiş olduğunuz anılar, geçirmiş olduğunuz güzel vakitler çekilmiş olduğunuz anlamsız fotoğraflarınızı çıkartıp bunları bir albüm haline getirerek ufak ufak notlarla duygulandırabilir ve çok mutlu edebilirsiniz. Böylelikle her gördüğünde mutlu olup sizin onun hayatında olduğunuz için minnet duyacaktır. 

Mutluluk kutuları

Sevgilinize henüz hediye almak için karar veremediyseniz ve birbirinden farklı şeyler düşünüp hangisinin olacağında netlik oluşturamadıysanız bir kutu oluşturabilir içerisini kitaplar, çikolatalar, notlar, birlikte olduğunuz fotoğraflar ve kar küresiyle birlikte bir kutu oluşturabilirsiniz. Bu da onun için çok mutlu edici bir hediye olacaktır. 

Tasarım Mumları 

Şu son dönemlerde sıklıkla ön plana çıkan tasarım mumları oldukça beğenilen hediyeler arasında yer alıyor. Eğer sevdiğiniz insan bu tarz şeylerden hoşlanır diyorsanız güzel bir öneri olabilir.

Makyaj Malzemeleri

Çoğu kadının hassas noktalarından olan makyaj, bu özel günde de çok iyi hediye fikri olabilir. Sevgiliniz için birçok makyaj malzemesi önerileri verilebilir. Konuşma sırasında Fondötenim bitiyor demiş de olabilir. Aklınızda kalanları düşünerek onun için gidip makyaj malzemeleri alabilirsiniz. Bu onu havalara uçuracak bir hediye olacaktır. 

Peluş oyuncak 

Klasik bir hediye haline gelen peluş oyuncaklar sıklıkla sevgiliye alınan hediyeler arasında yerini koruyor. Bu zamana kadar almadıysanız eğer tatlı ve şirin bir peluş oyuncağı hediye olarak düşünebilirsiniz. 

Gül ve Çicekler

Aşkın ve sevginin rengi olan bir demet kırmızı gül hem romantikliğinizi ortaya koyar hem de karşınızdakini mutlu eder. Aynı zamanda gül olması gerekmez bir buket çiçek de hediye olarak düşünülebilir.

Kar Küresi

Çoğu kadın kar küresini hayranlıkla izlemeyi sever. Minimal hediye olarak kar küresi alabilirsiniz. Müzikli olursa onu çalıştırdığı zaman sizinle uzun uzun hayallere dalıp gidebilir. Bu sebeple kar küresini de alabileceğiniz hediyeler arasında düşünebilirsiniz. 

Müzik Kutusu

Popülerliğini kaybetmeyen hediyeler arasında bulunan müzik kutuları da sevilen ve mutlu edebilen hediyeler arasında yerini koruyor. 

Sevgililer gününde erkek arkadaşa alınacak hediye?

Kızların sık sık düşündüğü acaba ne alırsam mutlu olur ya da hoşuna gider diye arama yaptığı ve sürekli kararsız kaldığı durumlarda önerebileceğimiz şu hediyelere göz atabilirsiniz. Erkek arkadaşınızı bu özel günde mutlu edebilmek adına birçok altenatif bulunuyor. 

Formalar

Erkek arkadaşınız fanatik bir taraftar ise lisanslı forma alabilirsiniz bu onları alacağınız diğer hediyelerden daha çok mutlu edecektir. Bu şekilde erkek arkadaşınızın kalbinde büyük bir yer edinmiş olursunuz. 

Tasarım Cüzdan

Neredeyse bütün erkekler cüzdan kullanmaktadır. Eğer o cüzdan sizin sevgilinize ait olursa daha güzel ve daha anlamlı bir hal alacaktır. 

Kol Saati 

Çoğu erkeğin en sık kullandığı aksesuar olan kol saati ideal bir hediye olabilir. Koluna her baktığında aklına gelip kalp atışını bir nebzede attırmak istiyorsanız iyi bir fikir olabilir kol saati. Belki yanında bir de anlamlı bir bileklik alabilirsiniz. 

Power Bank

Erkek arkadaşınıza her zaman ulaşmak istiyorsanız ve Power Bank ihtiyacı olacağını düşünürseniz onun için kullanışlı bir hediye olabilir bu. Bunu kişiye özel bir hale de getirtebilirsiniz ve böylelikle daha çok anlam kazanmış olur. 

Playstation

Oyun bağımlısı bir erkek arkadaşınız var ve sıklıkla evde vakit geçirmeyi seviyor ise bu onun için çok özel bir hediye olacaktır. Sadece onun için değil aynı zaman da sizin için de birlikte oyun oynamak adına eğlenceli zamanlar geçirmenize imkan sunacak hediye listesi arasında yer alabilir. 

Parfüm

Parfümü altenatif olarak düşünebilirsiniz. Eğer alabileceğiniz hediyeye karar veremediyseniz son çare parfüm olarak düşünülebilen hediye arasında yer alabilir.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 16:16
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