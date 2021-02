14 Şubat Sevgililer günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2021 14 Şubat hangi güne denk geliyor?

’ın yaklaşması ile birçok hizmet veren kurumlar ve çiftler bu özel günü bekliyor. Güzel gün geçirmek isteyen birbirini seven çiftler her yılın şubat ayında bu özel günü kutluyorlar. 14. günü kutlanan gün Roma Katolik Kilisesi’nin inancına göre kutlanırken dinle alakalı hiçbir bağlantısı olmadığı görülmektedir. İslam alemi içinde kutlanan bugünün asıl rengi aşkı ve sevgiyi yansıtan kırmızıdır. Her yerin kırmızı güller, balonlar gibi romantik eşyalarla süslendiğini görmekteyiz.

Çiftlerin özel günü olan 14 Şubat 2021 yılı için Pazar gününe denk gelmektedir.