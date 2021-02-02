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14 Şubat Sevgililer günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2021 Şubat ayına girilmesi ile birlikte 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’ heyecanına az kaldı. 2 haftadan daha az bir süre kalan özel gün için Sevgililer için geri sayım başladı. 2021 yılı 14 Şubat hangi güne geliyor?

02 Şubat 2021 Salı 17:49
14 Şubat Sevgililer günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
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14 Şubat’ın yaklaşması ile birçok hizmet veren kurumlar ve çiftler bu özel günü bekliyor. Güzel gün geçirmek isteyen birbirini seven çiftler her yılın şubat ayında bu özel günü kutluyorlar. 14. günü kutlanan gün Roma Katolik Kilisesi’nin inancına göre kutlanırken dinle alakalı hiçbir bağlantısı olmadığı görülmektedir.  İslam alemi içinde kutlanan bugünün asıl rengi aşkı ve sevgiyi yansıtan kırmızıdır. Her yerin kırmızı güller, balonlar gibi romantik eşyalarla süslendiğini görmekteyiz.

2021 14 Şubat hangi güne denk geliyor?

Çiftlerin özel günü olan 14 Şubat 2021 yılı için Pazar gününe denk gelmektedir.



Son Güncelleme: 02.02.2021 17:49
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Anahtar Kelimeler:
14 şubatSevgililer Günü
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