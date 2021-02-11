14 Şubat Sevgililer günü hediye fikirleri ve Sevgililer günü mesajları ve sözleri

Tüm dünyada Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 Şubat tarihine kısa bir süre kaldı. Sevgililerin birbirlerine aşklarını dile getirdikleri ve hediyeler ile birbirlerini şımarttıkları bu özel günde sizler için hediye önerileri ve hediyelerinize ekleyebileceğiniz romantik notları hazırladık.

14 Şubat Sevgililer Günü hediye önerileri

14 Şubat’ta erkek sevgilinize şık bir gömlek ya da ayakkabı, uzun zamandır istediği oyun konsolu, isminin yazılı olduğu kalem ve not defteri seti, sizin öreceğiniz kazak ya da atkı hediye edebilirsiniz. Bunun yanında fotoğraflarınızın asılı olduğu bir anı köşesi de hazırlayabilirsiniz.

14 Şubat’ta kadın sevgilinize ilişkinizi bir adım ileriye taşımak için tektaş pırlanta yüzük, şık bir elbise ve ayakkabı, parfüm, kol saati, kolye, çanta, çiçek ve kupa gibi hediyeler alabilirsiniz.

14 Şubat sevgililer günü mesajları

-Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var... Sevgililer günümüz kutlu olsun!

-Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm... Sevgililer günün kutlu olsun!

-Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var... Sevgililer günümüz kutlu olsun!

-Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm... Sevgililer günün kutlu olsun!

-Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

-Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır... Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

-Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

-Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana.

-Beni bu kadar sevgi dolu ve koruyucu hissettiriyorsun. Kollarında olduğumda her şeyi unutabilirim.

-Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum

-Seni her hücremle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun!

-Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum.

-Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz.

-Hayatımın aşkına... Ben dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana sahibim!

-Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine

-Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera getirdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.

-Her mevsim boyunca, her zaman... Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü.

-Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz.

-Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor.

-Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum.

-Şaşırtıcı aşkın ve güzelliğinle dünyamı değiştirdiğin için teşekkür ederim.

-Sevgimiz bizi sonsuza dek birlikte tutacak! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Mutlu sevgililer günü.

-Sadece Sevgililer Günü'nde değil, aynı zamanda yarın ve sonsuza dek benimle olmanı istiyorum.

-Kalbimi aldığın ve sevgi ile doldurduğun için teşekkür ederim.

-Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.

- Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım.

-Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım!

- Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

-O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

-Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü!

-İnanılmaz, harika ve çok ilham vericisin. Kalbime sahipsin. Mutlu sevgililer günü!-

Aşık olmak yıldızlara bakmak gibidir. Milyarlardan birini seçip ona yeterince uzun bakarsanız, diğerleri erir. Benim yıldızım sensin.

-Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin.

-Sen dünyaya sürgün bir meleksen ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin... Sevgililer günün kutlu olsun!

-Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!