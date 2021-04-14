14 Nisan korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 63 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı 14 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu resmi intener sitesi üzerinden duyurdu.

Vaka sayısı 63 bine dayandı

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 310 bini aşkın kişiye korona virüs testi yapıldı ve toplamda 62 bin 797 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

Bugün 279 kişi hayatını kaybetti

Test sonucu pozitif 2 bin 802 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 279 oldu ve toplam ölüm 34 bin 734 olarak kayıtlara geçti.

Son olarak açıklanan tabloya göre bugün 55 bin 413 kişi daha korona virüs hastalığını yendi ve eski sağlığına kavuştu. Bu sayı ile birlikte toplam 3 milyon 480 bini aşkın kişi hastalığı atlatmış oldu.

14 NİSAN 2021 KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU