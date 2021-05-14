14 Mayıs korona-virüs tablosu açıklandı! Vakalar ne durumda

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklana14 Mayıs 2021 korona-virüs tablosunda paylaşılan verilere göre bugün yapılan test sayısı 203 bin 73 iken yapılan testlerin 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı.

Bugünkü ölüm sayısı 242 kişi

DÜN 238 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

14 Mayıs 2021 verilerine göre hayatını kaybeden kişi sayısı 242 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 2 bin 670 olduğu tabloda iyileşen yada karantinası biten sayısı 37 bin 261 kişi olurken toplam iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.

Dün verilen tabloya göre test sayısı azalırken pozitif çıkan kişi sayısında küçük bir azalma gerçekleşti. Yaşamını kaybeden kişi sayısında çok büyük değişiklik olmadığı görüldü.

Türkiye’de pandemi süresince yapılan toplam test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaşırken vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996’ı geçti. Son verilere göre vefat sayısı ise 44 bin 59 iken ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.

