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14 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 14 binin altında

Sağlık Bakanlığı az önce resmi internet sitesi üzerinden 14 Mart tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 14 binin altına düştü.

14 Mart 2021 Pazar 19:45
14 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 14 binin altında
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Sağlık Bakanlığı 14 Mart tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce resmi intenet sitesi üzerinden açıkladı.

VAKA SAYISI 14 BİNİ ALTINA DÜŞTÜ

Bakanlık tarafından açıklanan tabloya bakıldığında son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs testi sayısı 132 bin 425 olurken, 13 bin 378 kişide korona virüs hastalığı tespit edildi.

Bugün hastalık sebebiyle can kaybı 68 olurken, toplam vefat sayısısa 29 bin 489 olarak kayıtlara geçti.

Test sonucu pozitif çıkan 852 kişi tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.Son verilere göre bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 35 milyonu aşarken, toplam vaka sayısıda 2 milyon 879 bini aştı.

14 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:45
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Vaka Tablosu14 Mart Vaka Tablosu
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