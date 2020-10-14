14 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün gerçekleştirilen bilim kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti ve 14 Ekim tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu.

Bakan Koca tarafından açıklanan resmi verilere göre bugün hastanelerde sempton gösteren kişilere yapılan kovid 19 test sayısı 115 bin 328 olurken hastalığa yakalanmış yeni bin 671 vaka tespit edildi. Böylelikle hastalığın görüldüğü mart ayından bu yana yapılan korona virüs test sayısı 12 milyona yaklaşırken, toplam vaka sayısı ise 340 bini aştı.

Öte yandan hastalığa bağlı olarak hayatının kaybeden kişi sayısı ise bugün 57 kişi arttı ve toplam vefat sayısı 9 bini aştı.

Vaka sayılarının çok olduğu megakent İstanbul ile ilgili olarakta konuşan Koca, şu an için yeni tedbirin gündemde olmadığını açıkladı.

Bugün açıklanan güncel tabloda ağır hasta sayısı ise bin 418 olarak açıklandı.

14 EKİM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU