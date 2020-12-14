14 Aralık 2020 Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi?

14 Aralık'taki güneş tutulması için geri sayım başladı. Güneş tutulması ne zaman? Bu konu dünya gündeminde. 2020 yılının en önemli gök olaylarından biri olan güneş tutulmasında ay, güneşin neredeyse tüm kısımlarını kaplayacak. İnsanlar gökyüzünü gerçek zamanlı izleyerek bu ölümsüz ana şahit olacaklar. 14 Aralık'ta gerçekleşecek olan güneş tutulmasıyla ilgili detaylar merak edilmeye başlandı.

14 Aralık Güneş Tutulması Saat Kaçta?

Güneş tutulması, 13:34-18:53 saatleri arasında olacak.

Güneş Tutulması Türkiye'de İzlenecek Mi?

Bu yılın son güneş tutulması Güney Amerika, Pasifik, Antarktika, Atlantik Okyanusu ve Güneydoğu Afrika'dan görülebilecek. Türkiye'de güneş tutulması izlenemeyecektir.

Güneş Tutulması Nedir?

Güneş tutulması, yörünge hareketi sırasında ayın dünya ile güneş arasına girerek ayın güneşi kısmen veya tamamen örtmesine neden olan doğal bir olaydır. Ay tutulmasının gerçekleşmesi için ayın yeni ay evresinde olması ve dünyaya göre Güneş ile birleşmiş olması, yani yörünge düzleminin dünyanın güneş etrafındaki yörünge düzlemiyle çakışması gerekir. Ay yılda on iki kez dünyanın yörüngesinde dönmesine rağmen, ayın yörünge düzlemi ile dünyanın yörünge düzlemi arasındaki açı yaklaşık beş derecedir, bu nedenle ay her seferinde doğrudan güneşin önünden geçmez, bu nedenle bu örtüşme nadiren olur. Bu yüzden yılda 2 ila 5 güneş tutulması görülür. Bunların en fazla ikisi tam ay tutulmalarıdır. Tutulma yeryüzündeki dar bir koridor izlemektedir. Bu nedenle, güneş tutulması herhangi bir bölge için çok nadir olaylardır.

Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak gözle izlenilmemesi tavsiye edilir.