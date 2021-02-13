13 Şubat vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 13 Şubat tarihli korona virüs vaka tablosunu resmi intenet sitesinde duyurdu.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre son 1 gün içinde hastanelerde toplam 123 bin 305 kişiye korona virüs testi yapıldı ve 7 bin 706 kişi korona virüs tespit edildi. Bu kişilerde 671 kişi ise hastalığı ağır geçirdiği için tedavileri sebebiyle bulunduğu il ve ilçelerdeki hastanelere yatırıldı.

Can kaybı sayısı ise bugün 93 oldu ve toplam vefat sayımız 27 bin 377'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı ise bin 235 olarak açıklandı.

13 ŞUBAT VAKA TABLOSU