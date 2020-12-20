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13 senedir çalıştığı döviz bürosundan 1 milyon dolar çaldı!

İstanbul Fatih'te yer alan döviz bürosunun 13 senelik çalışanı olan Mehmet C., büronun işletmecisinin yatırması için verdiği 1 milyon doları alarak kayıplara karıştı. Mehmet C. emniyet ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda Silivri'de saklanırken yakalandı...

20 Aralık 2020 Pazar 00:39
13 senedir çalıştığı döviz bürosundan 1 milyon dolar çaldı!
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İstanbul Fatih’te aksiyon filmlerini aratmayan bir olay meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre bir soyguncu, Fatih’te yer alan döviz bürosundan 1 milyon dolar çaldı. Soygun ihbarını döviz bürosunun sahibi tarafından yapıldı.

İddialara göre iş yerini ortağıyla beraber işleten İ.C, 14 Aralık günü gelen 1 milyon doları 13 senedir yanında çalışmakta olan kuzeni Mehmet C.’ye verdi ve bankaya yatırmasını söyledi. Mehmet C. İse aldığı 1 milyon dolar ile kayıplara karıştı. Mehmet C.’den haber alamayan İ.C. bir süre bekledikten sonra emniyet giderek yardım talep etti.

Silivri’de kıskıvrak yakalandı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan takip çalışmaları sonrasında Mehmet C.’nin bir taksici akrabası ile birlikte Silivri’ye gittiği ve burada saklandığı belirlendi. Saklandığı adreste yakalanan Mehmet C. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Akrabasına 100 bin dolar verdi

Emniyette ifadesini veren Mehmet C. 1 milyon doların geleceğini daha önceden bildiğini ve planlarını yaptığını aktardı. İddialara göre Mehmet C. Taksici olan akrabası Serkan K.’ya da 100 bin dolar para verdi. Çaldığı paranın 235 bin doları ile Sezai Ö. İle ortak bir villa satın alan Mehmet C.’nin 63 bin doları arsaya ve 73 bin doları ise lüks bir otomobile harcadığı tespit edildi. Kendini savunması için 50 bin dolara da avukat tuttuğunu söyleyen Mehmet C.’nin ifadesi ardından 8 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Mehmet C., taksici Serkan K. Ve villa ortağı Sezai Ç. İçin tutuklama kararı verildi. Diğer 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 00:39
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Anahtar Kelimeler:
Soygun1 Milyon DolarDöviz BürosuIstanbul
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