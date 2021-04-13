13 Nisan vaka verileri açıklandı! Vaka sayısı 60 bine dayandı

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesinden 13 Nisan 2021 tarihli vaka verilerini paylaştı.

Vaka sayısı 60 bine dayandı

Bakanlık tarafından açıklanan resmi verilere göre son 24 saat içinde ülke genelinde ki sağlık kuruluşlarında yapılan koronavirüs test sayısı 306 bini geçerken, 59 bin 178 kişide virüs tespti edildi.

273 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Test sonucu pozitif çıkan 2 bin 723 kişi ise hastalığı ağır atlatığı gerekçesiyle tedavileri için hastanelere yatırıldı.

Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 273 oldu ve toplam can kaybımız 34 bin 455 olarak kayıtlara geçti.

13 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU