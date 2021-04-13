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13 Nisan vaka verileri açıklandı! Vaka sayısı 60 bine dayandı

Bugün gerçekleştiren kabine toplantısı sonrasında Sağlık Bakanlığı 13 Nisan 2021 tarihli vaka verilerini paylaştı. Açıklanan resmi tabloya göre vaka sayısı 60 bine dayandı.

13 Nisan 2021 Salı 19:42
13 Nisan vaka verileri açıklandı! Vaka sayısı 60 bine dayandı
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Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesinden 13 Nisan 2021 tarihli vaka verilerini paylaştı.

Vaka sayısı 60 bine dayandı

Bakanlık tarafından açıklanan resmi verilere göre son 24 saat içinde ülke genelinde ki sağlık kuruluşlarında yapılan koronavirüs test sayısı 306 bini geçerken, 59 bin 178 kişide virüs tespti edildi.

Test sonucu pozitif çıkan 2 bin 723 kişi ise hastalığı ağır atlatığı gerekçesiyle tedavileri için hastanelere yatırıldı.

273 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 273 oldu ve toplam can kaybımız 34 bin 455 olarak kayıtlara geçti.

13 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 13.04.2021 19:42
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13 Nisan Vaka Tablosu13 Nisan Vaka Durumu
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