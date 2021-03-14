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13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 15 bin sınırını geçti

Sağlık Bakanlığı 13 Mart tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde 15 bin 86 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

14 Mart 2021 Pazar 14:09
13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 15 bin sınırını geçti
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Normalleşme sonrasında 13 Marta tarihli korona virüs vaka sayıları az önce açıklandı.

VAKA SAYISI 15 BİNİ AŞTI

Son 24 saat içinde ülke genelindeki hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 150 bini aştı ve 15 bin 86 kişide korona virüs tespit edildi.

Hastalığa yakalanan 841 kişi ise korona virüs semptonları gösterdiği için hastanelere yatırıldı.

Bugün hastalık sebebiyle 65 vatandaşımız yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 29 bin 421 olarak kayıtlara geçti.

Son açıklanan resmi rakamlara göre toplam test sayısı 35 milyona dayandı ve toplam vaka sayısı ise 2 milyon 866 bini aştı. Ağır hasta sayısı ise tekrardan yükselişe geçti ve bin 350 olarak açıklandı.

13 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 14:09
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