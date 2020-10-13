13 ekim vaka sayıları açıklandı! Son 24 saatte bin 632 yeni hasta, 62 can kaybı

Sağlık Bakanlığı 13 Ekim tarihine ait korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün sağlık bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan korona virüs test sayısı 114 bini aşarken hastalık tespit edilen kişi sayısı ise bin 632 oldu. Toplam test sayısı 11 milyon 846'yı aştı ve hasta olanlar ile hastalığı atlatanların toplam sayısı 338 bini geçti.

Öte yandan korona virüs hastalığına bağlı olarak hayatının kaybeden kişi sayısı bugün 62 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısı 9 bine dayandı.

Vaka sayılarının açıkladığı esnada sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ağır hasta sayısının durağan seyrettiğini söyledi ve ağır hasta sayısını azaltmanın elimizde olduğunu vurguladı. Tedbirlere uyulmasını hatırlattı.

13 EKİM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU