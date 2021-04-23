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1,2,3,4 kıtalık 23 Nisan şiirleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi koşullarında evlerden ve online olarak coşku ile kutlanıyor. Çocuklara armağan edilen bu günün tadını çocuklar çıkarıyor. Vatandaşlar ise en güzel 23 Nisan şiirlerini araştırıyor.

23 Nisan 2021 Cuma 23:24
1,2,3,4 kıtalık 23 Nisan şiirleri
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Tüm çocuklara armağan edilen, çocukların bayramı olan 23 Nisan coşku ve heyacanla kutlanıyor. Her sene birbirinden güzel onlarca etkinlikle kutlanan bayram bu sene ne yazık ki Covid-19 salgını nedeni ile belirli kısıtlamalar kapsamında kutlanabiliyor. Çocuklar çevrimiçi görüntülü sohbetlerle, şarkılar söyleyerek bayramlarını kutluyor. Bunun yanı sıra en güzel 23 Nisan şiirlerini de arıyorlar. Haberimizde 23 Nisan şiirlerini paylaştık.

23 Nisan Çocuk Bayramı şiirlerle ve şarkılarla coşku içinde kutlanıyor. Her sene sokaklarda koşturan çocuklar pandemi nedeni ile ne yazık ki bu sene evlerden bayram kutluyor. İşte 23 Nisan şiirleri…

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

23 Nisan

İşte 23 nisan

Geldi yine büyük bayram

İnsanlara Neşe katan

Atamızdan armağan

Herkes bekler bu anı

Sokaklarda bahar havası

İçlerde sevgi ataya saygı

Bayraklar kaplar her yanı

Bu gün güneş değil

bayrak açsın

Dereler su gibi değil

Gür gür aksın

23 NİSAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, denek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...

Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.

Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizm

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...

İsmail Hakkı SUNAT

23 NİSAN

23 Nisan'da açtı Büyük Meclisi.

Meclise oldu başkan Atatürk'ün kendisi.

Dedi: Kendin yönetir halkın kendi kendisi.

Bu millete yakışan en iyi demokrasi.

23 NİSAN

Biz dünyaya gelmeden

Her yeri düşman almış.

Atatürk düşmanları,

Yurdumuzdan çıkarmışlar.

23 Nisan günü

Meclis kuruldu diye,

Büyük bayram verilmiş

Çocuklara hediye.

Gülelim eğlenelim,

Kutlayalım bayramı

Verelim hep el ele

Yükseltelim vatanı.

23 NİSAN

23 Nisan...

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün,

Her işte üstün

Sen ol çocuğum,

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

HASAN ALİ YÜCEL

 

EGEMENLİK ULUSUNDUR

Egemenlik ulusun olduğu günden beri,

Her gün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.

Biz seyredenlerin kamaşıyor gözleri,

Asırları yılların içinde aşıyoruz...

Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;

Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.

Kalplerde inkılabın bilinçli heyecanı,

Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.

Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,

Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.

Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.

Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.

Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;

Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.

Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...

En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

Halil Refet TANIŞIK

23 NİSAN

Şu 23 Nisanda,

Doğdu Millet Meclisi.

İşte o gün her yanda,

Yükseldi Türkün sesi,

Bunu her yıl çocuklar,

Kutlayalım sevinçle,

Egemenlik de yaşar,

Hep verirsek el ele.

SABRİ CEMİL YALKUT

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 23:24
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Anahtar Kelimeler:
23NisanÇocukBayramıişiir
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