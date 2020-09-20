12 yıldır yalnız kule! Kaderine terkedildi

İstanbul’da Çamlıca Tepesi’nde bulunan görüntüleriyle görüntü kirliliğine sebep olan tüm kulelerin yerine yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo kanalları yayına başlamak için test yayınına başladı.Resmi olarak faaliyete geçmek için açılış gününü bekliyor.
Büyükçekmece’de bulunan Edem TV Kulesi 1998 yılında yapımına başlanarak 2008 yılında inşaatı tamamlandı.55 milyon dolara yapılan kule Türkiye’nin ilk televizyon kulesi olarak bilinmekte. 230 metre yükseklik olan ve bu boyutu ile Avrupa’nın 4.büyük radyo kulesi, dünyanın ise 17. büyük TV kulesi olma unvanına sahip. Kulenin seyir terası ve büyük restoran bölümü mevcut.
Son Güncelleme: 20.09.2020 12:27