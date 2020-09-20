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12 yıldır yalnız kule! Kaderine terkedildi

Küçük Çamlıca tepesinde bulunan TV ve Radyo Kulesi'nde radyoların testyayınları yayına başlarken, herkes 55 milyon dolara mal olan ve Büyükçekmece'de bulunan Endem TV Kulesi'nin durumu merak ediliyor.12 yıldır kullanılmayan kule ve atıl şekilde geleceğini bekliyor.

20 Eylül 2020 Pazar 12:27
12 yıldır yalnız kule! Kaderine terkedildi
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İstanbul’da Çamlıca Tepesi’nde bulunan görüntüleriyle görüntü kirliliğine sebep olan tüm kulelerin yerine yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo kanalları yayına başlamak  için test yayınına başladı.Resmi olarak faaliyete geçmek için açılış gününü bekliyor.


Türkiye’nin ilk televizyon kulesi olarak bilinen ve 12 yıldır kullanılmayan Büyükçekmece’deki Endem TV Kulesinin kuş bakışı çekimlerinde içerisinin tamamen boş olduğu göründü. Kulede içerisine yapılan seyir terası Büyükçekmece- Beylikdüzü semtlerini havadan kuş bakışı gören bir manzaraya sahipken kule kullanılmadığı için vatandaşlar bu güzel manzaradan mahrum kalıyorlar. 

Büyükçekmece’de bulunan Edem TV Kulesi 1998 yılında yapımına başlanarak 2008 yılında inşaatı tamamlandı.55 milyon dolara yapılan kule Türkiye’nin ilk televizyon kulesi olarak bilinmekte. 230 metre yükseklik olan ve bu boyutu ile  Avrupa’nın 4.büyük radyo kulesi, dünyanın ise 17. büyük TV kulesi olma unvanına sahip. Kulenin seyir terası ve büyük restoran bölümü mevcut.

 



Son Güncelleme: 20.09.2020 12:27
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Anahtar Kelimeler:
Edem KulesiKüçük ÇAmlıca TV Kulesi
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