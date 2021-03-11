12 yaşındaki çocuğun elektrik kablosuyla oyunu sonu oldu

Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

’nın Suluova ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Metehan Coşkun elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, odasında elektrik kablolarıyla oyun oynayan küçük çocuk, bir süre sonra yerde hareketsiz yatarken bulundu. Annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun elektrik akımına kapıldığını tespit etti. Hastaneye kaldırılan Metehan Coşkun doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Okulunun en başarılı öğrencilerinden biri olan Metehan Coşkun, Nusratiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Küçük çocuğun anne ve babası cenaze sırasında gözyaşlarına boğulurken, Coşkun’un bir de kız kardeşi olduğu öğrenildi.