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12 yaşındaki çocuğun elektrik kablosuyla oyunu sonu oldu

Amasya'da odasındaki elektrik kablolarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Metehan Coşkun, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

11 Mart 2021 Perşembe 21:36
12 yaşındaki çocuğun elektrik kablosuyla oyunu sonu oldu
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Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Metehan Coşkun elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, odasında elektrik kablolarıyla oyun oynayan küçük çocuk, bir süre sonra yerde hareketsiz yatarken bulundu. Annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun elektrik akımına kapıldığını tespit etti. Hastaneye kaldırılan Metehan Coşkun doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Okulunun en başarılı öğrencilerinden biri olan Metehan Coşkun, Nusratiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Küçük çocuğun anne ve babası cenaze sırasında gözyaşlarına boğulurken, Coşkun’un bir de kız kardeşi olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 11.03.2021 21:36
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Anahtar Kelimeler:
AmasyaElektrik Kablosu
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