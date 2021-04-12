12 Nisan 2021 vaka tablosu açıklandı

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan ve yeni tedbirlerin görüşüldüğü bilim kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanlığı günün korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Vaka sayısı 55 bin sınırında

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre 12 Nisan günü ülke genelindeki hastanelerde 301 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapıldı ve 54 bin 562 kişide vaka tespit edildi.

Hastaneye yatan kişi sayısı 2 bin 671

Toplam can kaybı 34 bini aştı

Korona virüs tespit edilen 2 bin 671 hasta ise tedavileri için bulundukları bölgelerde ki hastanelere yatırıldı.

Bugün ülke genelinde hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 243 oldu ve toplam can kaybımız 34 bin 182 olarak kayıtlara geçti.

12 NİSAN 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU