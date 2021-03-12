12 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 15 bine dayandı

1 Mart tarihinde başlayan normalleşme sonrasının vaka sayılarına etkileri görülmeye başladı. Vaka sayısındaki yükseliş bugün de devam etti ve 15 bin sınırına dayandı.

Sağlık Bakanlığı 12 Mart tarihli korona virüs vaka tablosunu resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

VAKA SAYISI 15 BİNE DAYANDI

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs testi sayısı 149 bine yaklaşırken, 14 bin 941 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

Korona virüs vakası tespit edilen 834 kişi tedavilerinin devamı için bulunduğu şehirlerde hastanelere yatırıldı.

Hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı bu 66 oldu ve salgın sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 29 bin 356 olarak kayıtlara geçti.

12 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU