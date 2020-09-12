12 Eylül güncel korona virüs vaka sayıları açıklandı! Bugün hastalık tespit edilen kişi sayısı bin 509

Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele son sürat sürerken diğer yandan hastalık vakaları günlük olarak bin 500 sınırının üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Eylül güncel korona virüs vaka tablosu açıklandı.

Açıklanan verilere göre bugün hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 98 bin 326 olurken hastalık tespit edilen kişi sayısı bin 509 oldu. Öte yandan bugüne kadar yapılan korona virüs test sayısı ise 8,5 milyona yaklaştı.

TAblodaki veriler incelendiğinde bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 48 artarak toplam vefat sayısının ise 6 bin 999 olduğu görüldü.

Ayrıca ağır hasta sayısıda bin 241'e yükseldi. Vakalar açıklandığı esnada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayımızdaki yükselişe dikkat çekti ve virüsü yenecek gücün birlik olduğunu vurguladı.

12 EYLÜL KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU