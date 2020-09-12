12 Eylül 1980 darbesi sonucunda idam edilen Erdal Eren kimdir? Nerede idam edildi?

Türkiye’nin darbe tarihinde önemli bir yere sahip olan 12 Eylül 1980 darbesinde birçok insan idam edilmiştir. Bu isimlerden birisi olan Erdal Eren, darbe faturasının kesildiği isimlerden biri olmuştur.

Erdal Eren kimdir?

Giresun doğumlu olan Erdal Eren, Ankara’da Yapı Meslek Lisesi’nde eğitim almıştır. Genç yaşlarda Devrimci Gençlik Deneği’ne üye olan Erdal Eren, Sinan Suner’in ölümünü protesto etmek adına 1980 yılında eylemlere katılmıştır. Bu eylemler ile gözaltına alınan Eren, arkadaşları ile gösterdiği dirençte Zekeriya Önge’yi öldürdüğü suçuyla hapse atılmıştır.

Askeri inzibat ile yaşadığı sorun sonucunda askeri vurmasıyla birlikte suçlanan Eren, bu suçundan dolayı idam cezası almıştır. Askeri Yargıtay’ın Direler Kurulu tarafından yargılanan Erdal Eren, 19 Mart 1980 tarihinde idam cezasına çarptırıldı.

İdam edileceği gün gazeteciler ile görüşen Erdal Eren, hiçbir kimse ile görüştürülmediğini ve 18 yaşından küçük olmasına rağmen idam cezası aldığını iddia etmiştir. İdam cezası onanan Erdal Eren, Milli Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Ankara’da idam edilmiştir. Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi’nde idam edilen Eren’in mezarı, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunmaktadır.