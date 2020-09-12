İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

12 Eylül 1980 darbesi sonucunda idam edilen Erdal Eren kimdir? Nerede idam edildi?

1980 darbesinin üzerinden 40 yıl geçmiş olmasına rağmen Erdal Eren, sosyal medyada en çok araştırılan kişilerden biri oldu. 12 Eylül askeri darbesinin ardından idam cezasına çarptırılan Erdal Eren, yargılandığı suç dolayısıyla idam edilmiştir.

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:09
12 Eylül 1980 darbesi sonucunda idam edilen Erdal Eren kimdir? Nerede idam edildi?
Takip Et:

Türkiye’nin darbe tarihinde önemli bir yere sahip olan 12 Eylül 1980 darbesinde birçok insan idam edilmiştir. Bu isimlerden birisi olan Erdal Eren, darbe faturasının kesildiği isimlerden biri olmuştur.

Erdal Eren kimdir?

Giresun doğumlu olan Erdal Eren, Ankara’da Yapı Meslek Lisesi’nde eğitim almıştır. Genç yaşlarda Devrimci Gençlik Deneği’ne üye olan Erdal Eren, Sinan Suner’in ölümünü protesto etmek adına 1980 yılında eylemlere katılmıştır. Bu eylemler ile gözaltına alınan Eren, arkadaşları ile gösterdiği dirençte Zekeriya Önge’yi öldürdüğü suçuyla hapse atılmıştır.


Askeri inzibat ile yaşadığı sorun sonucunda askeri vurmasıyla birlikte suçlanan Eren, bu suçundan dolayı idam cezası almıştır. Askeri Yargıtay’ın Direler Kurulu tarafından yargılanan Erdal Eren, 19 Mart 1980 tarihinde idam cezasına çarptırıldı.

İdam edileceği gün gazeteciler ile görüşen Erdal Eren, hiçbir kimse ile görüştürülmediğini ve 18 yaşından küçük olmasına rağmen idam cezası aldığını iddia etmiştir. İdam cezası onanan Erdal Eren, Milli Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Ankara’da idam edilmiştir. Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi’nde idam edilen Eren’in mezarı, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 12.09.2020 18:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erdal ErenKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da şoke eden görüntüler! Her yeri toz bulutu kapladı
Ankara'da şoke eden görüntüler! Her yeri toz bulutu kapladı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası oluştu
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası oluştu
Korona virüs teşhisi konan esnaf pes artık dedirtti!
Korona virüs teşhisi konan esnaf pes artık dedirtti!
MEB atletle yayın yapan öğretmene inceleme başlattı
MEB atletle yayın yapan öğretmene inceleme başlattı
27 çocuğa istismarla suçlanan öğretmen için 800 yıla kadar hapsi istendi
27 çocuğa istismarla suçlanan öğretmen için 800 yıla kadar hapsi istendi
Antalya'da feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 19 yaralı var
Antalya'da feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 19 yaralı var

Popüler Haberler

Hayvan genetik kaynaklarının korunması devlet yardımları 2020
Gönül Dağı dizisinin çekildiği yer neresi? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Yatay geçişler ne zaman başlıyor? 2020 yatay geçişte nelere dikkat edilir?
Arnavutluk asgari ücreti ne kadar?
2020 yılı Kanada asgari ücreti
BİM aktüel kataloğu 18 Eylül – 25 Eylül 2020 indirimli ürünler listesi
Meme kanseri nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır? Göğüs kanserinin belirtileri nelerdir?
BİM 11 Eylül – 18 Eylül 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
30.000 tl ye alınacak araba marka ve modelleri 2020
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Aöf geçme notu kaçtır? 2019 Aöf ders geçme notu
Doğru diş fırçalama için öneri ve yöntemler
Zuhal Topal WhatsApp numarası, başvuru formu ve katılım şartları
E-Devlet YÖK denklik sorgulama işlemi nasıl yapılır? Denklik durum belgesi sorgulama ve doğrulama
VakıfBank kredi kartı ve kredi borcu nasıl ertelenir? Vakıfbank kredi erteleme faiz oranları ve erteleme şartları
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
İstenmeyen mesajları e-Devlet üzerinden şikayet etmek nasıl yapılır? 2020
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 12 Eylül 2020 Cumartesi
Formula 1 biletleri ne kadar?
Altın ne kadar oldu? 12 Eylül 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 12 Eylül 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.