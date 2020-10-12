12 Ekim tarihli koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte vaka sayısı bin 614 oldu

Yaşanan pandemi süreci sonrasında normalleşme aşamalarının devam ettiği ülkemizde korona virüs vaka sayıları dikkatle takip ediliyor.
Sağlık Bakanlığı 12 Ekim tarihli güncel korona virüs vaka tablosunu duyurdu.
Öte yandan hastalık yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise bugün 58 kişi artarak toplam vefat sayısı ise 9 bine dayandı.
SAğlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda ise ağır hasta sayısının bin 417 olduğunu vurguladı.
12 EKİM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 12.10.2020 23:08