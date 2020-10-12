12 Ekim tarihli koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saatte vaka sayısı bin 614 oldu

Yaşanan pandemi süreci sonrasında normalleşme aşamalarının devam ettiği ülkemizde korona virüs vaka sayıları dikkatle takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı 12 Ekim tarihli güncel korona virüs vaka tablosunu duyurdu.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi verilere göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona test sayısı 115 bini aşarken hastalık tespit edilen kişi sayısı bin 614 kişi arttı. Ülke genelinde yapılan toplam test sayısı 12 milyona yaklaşırken toplam vaka sayısı ise 340 bine yaklaştı.

Öte yandan hastalık yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise bugün 58 kişi artarak toplam vefat sayısı ise 9 bine dayandı.

SAğlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda ise ağır hasta sayısının bin 417 olduğunu vurguladı.

12 EKİM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU