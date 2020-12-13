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12 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Haftada üç gün Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi belli oldu. çekilişle şanslı numaralar 12, 23, 28, 43, 60 ve 7 olurken altı bilen kişi olmadı. 4 bilen ise 261 kişi oldu.

13 Aralık 2020 Pazar 00:27
12 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!
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Haftanın üç günü olmak üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Çılgın Sayısal Loto, Salı, Perşembe ve Pazar  günleri ise Süper Loto çekilişleri yapılıyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Cumartesi akşamı saat 21.45’te TV8 ekranlarından yapılan canlı yayınla çekildi. Çılgın sayısal loto çekilişi sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/cekilis-sonuclari.57.2020 adresine girerek sonuçlara ulaşabilmektedir.

57 numaralı çekiliş ise şanslı numaralar 12, 23, 28, 43, 60 ve joker olarak da 7 olarak çekildi.

Çılgın Sayısal Loto Nereden Oynanır?

Çılgın Sayısal Loto https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto adresinden ya da sayısal loto bayilerinden oynanabilmektedir.



Son Güncelleme: 13.12.2020 00:27
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Anahtar Kelimeler:
çılgınsayısallotoSonuç
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