12 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Haftanın üç günü olmak üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Çılgın Sayısal Loto, Salı, Perşembe ve Pazar günleri ise Süper Loto çekilişleri yapılıyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Cumartesi akşamı saat 21.45’te TV8 ekranlarından yapılan canlı yayınla çekildi. Çılgın sayısal loto çekilişi sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/cekilis-sonuclari.57.2020 adresine girerek sonuçlara ulaşabilmektedir.

57 numaralı çekiliş ise şanslı numaralar 12, 23, 28, 43, 60 ve joker olarak da 7 olarak çekildi.

Çılgın Sayısal Loto Nereden Oynanır?

Çılgın Sayısal Loto https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto adresinden ya da sayısal loto bayilerinden oynanabilmektedir.