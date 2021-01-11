11 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin üzerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında günü koronavirüs vaka tablosunu duyurdu.

Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara bakıldığında son 24 saat içinde ülke genelindeki hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 180 bini aşarken, 10 bin 220 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

VEFAT SAYISI 174

AĞIR HASTA SAYISINDA Kİ DÜŞÜŞ UMUT VERİCİ

Test sonucu pozitif çıkan bin 3 kişi ise tedavilerinin devam için hastanelere yatırıldı. Hastalık sebebiyle bugünkü can kaybı ise 174 olarak açıklandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, ağır hasta sayısında ki düşüşün umut verici olduğunu söyledi ve aşılama sürecinin tamamlanmasına kadar kısıtlama ve tedbirlere uyulmanın önemli olduğunu ifade etti.

11 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU