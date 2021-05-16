11 konteynerda uyuşturucu! Hepsi ele geçirildi..

Birleşik Arap Emirlikleri'ne transitinin gerçekleştirildiği 17 konteyner İskenderun Limakport Limanına geldi. Burada kayıtları 'bina taşı' yükü olduğu belirlenen eşyaları kontrol eden Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ekipleri ile İstihbarat Müdürlüğü personeli konteynerlarda detaylı aramalar gerçekleştirdi.

Yapılan aralamarda ise 17 konteynerın 11'inin içinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) 'Captagon' isimli birhap deposuna rastlanıldı. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık olarak piyasa değeri 313 milyon lira olduğu bildirilirken bu güne kadar yapılan en büyük uyuşturucuı olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında ekiplerin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar sonrasında büyük bir yakalama yaptıklarını ve Bakanlık olarak zehir tacirlerine hiçbir şekilde geçit vermemek için gayretlerini sürdüreceklerini söyledi.