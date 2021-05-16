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11 konteynerda uyuşturucu! Hepsi ele geçirildi..

Ticaret Bakanlığı'na bağlı muhafaza ekipleri İskenderun Limakport Limanında bir kontrol gerçekleştirdi ve 11 konteyner içine depolanmış çok sayıda 'Captagon' cinsi uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucuların piyasa değeri 313 milyon lira olduğu öğrenildi.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:50
11 konteynerda uyuşturucu! Hepsi ele geçirildi..
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Birleşik Arap Emirlikleri'ne transitinin gerçekleştirildiği 17 konteyner İskenderun Limakport Limanına geldi. Burada kayıtları 'bina taşı' yükü olduğu belirlenen eşyaları kontrol eden Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ekipleri ile İstihbarat Müdürlüğü personeli  konteynerlarda detaylı aramalar gerçekleştirdi.

Yapılan aralamarda ise 17 konteynerın 11'inin içinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) 'Captagon' isimli bir uyuşturucu hap deposuna rastlanıldı. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık olarak piyasa değeri 313 milyon lira olduğu bildirilirken bu güne kadar yapılan en büyük uyuşturucu baskını olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında ekiplerin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar sonrasında büyük bir yakalama yaptıklarını ve Bakanlık olarak zehir tacirlerine hiçbir şekilde geçit vermemek için gayretlerini sürdüreceklerini söyledi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:50
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Anahtar Kelimeler:
11 KonteynerUyuşturucuHatayİskenderunBaskın
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