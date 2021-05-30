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100’den fazla yayıncı kuruluşuna hizmet verecek Çamlıca Kulesi bugün açılıyor!

İstanbul’un yeni sembolü olması beklenen Çamlıca Kulesi bugün açılışı gerçekleşiyor. 100’den fazla yayıncı kuruluşuna hizmet verecek olan Çamlıca TV-Radyo Kulesi İstanbul Çamlıca Tepesi’nde yer alacak. İşte Çamlıca Kulesi hakkında merak edilenler haberimizde…

30 Mayıs 2021 Pazar 00:07
100’den fazla yayıncı kuruluşuna hizmet verecek Çamlıca Kulesi bugün açılıyor!
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Büyük Çamlıca Camii’nin yapımı ile adından söz ettiren Çamlıca Kulesi binlerce radyo ve televizyon vericisinin tek bir noktada toplanmasını hedefliyor. Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi bugün açılırken büyük önem arz eden kulenin yapımına 2016 yılının Mart ayında başlandı.

221 metre uzunluğuna sahip kulenin kıvrımlı kısımlarında yaşam alanları bulunmaktadır. İlk önce testten geçen kule artık yayıncı kuruluşlara hizmet vermeye başladı. 2016 yılında yapımı gerçekleşen kule ile eski antenler ile yerinden söküldü.

İstanbul’un sembolü haline gelmesi beklenen kule girişten itibaren tam 388,5 metre uzunlukta.

53 kattan oluşan kule, 4 katı yerin altında olmaktadır.

39. ve 40.katlarda restoran bulunuyor!

İstanbul’un önemli değerleri arasında yer alan kulede ayrıca 39'uncu ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor.

Kulenin inşaatında 30 bin metreküp beton kullanılırken kule sadece yayın kuruluşlarına değil kafe, restoran gibi hizmetlerde verecek.


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:07
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çamlıca Kulesi Uzunluğu Ne Kadarçamlıca Kulesi Radyo Ve Televizyon Vericisi
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