1000 lira için cinayet işledi!

Geçtiğimiz günlerde Hadımköy Mahallesi’nde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 44 yaşındaki Sertaç Yorga, Türkmenistan uyruklu 34 yaşındaki İkram S., ile bir ay süresince hayvanlarına bakması için 4 bin liraya anlaştı. Fakat ay sonunda Yorga, iddiaya göre İkram S.’ye eksik ödeme yaparak 3 bin lira verdi.

Bin lira için can aldı

Kısa sürede tutuklandı

Eksik para alan İkram S., Yorga’dan paranın kalanını da isteyerek ‘’Vermezsem öldürürüm’’ diyerek tehdit etti. İkilinin arasındaki tartışmaya dönüşüyken İkram S., yanında getirdiği tabanca ile Sertaç Yorga’ya defalarca ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Yorga olay yerinde can verirken, olay sonrası kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.