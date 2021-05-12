1000 lira için cinayet işledi!

Geçtiğimiz günlerde Hadımköy Mahallesi’nde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 44 yaşındaki Sertaç Yorga, Türkmenistan uyruklu 34 yaşındaki İkram S., ile bir ay süresince hayvanlarına bakması için 4 bin liraya anlaştı. Fakat ay sonunda Yorga, iddiaya göre İkram S.’ye eksik ödeme yaparak 3 bin lira verdi.
Bin lira için can aldı
Kısa sürede tutuklandı
Kurşunların hedefi olan Yorga olay yerinde can verirken, olay sonrası kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Güncelleme: 12.05.2021 19:01