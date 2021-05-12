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1000 lira için cinayet işledi!

İstanbul'da hayvanlarına bakması için Türkmenistan uyruklu İkram S., ile anlaşan Sertaç Yorga, ödemeyi 1000 lira eksik yaptığı için İkram S tarafından öldürüldü.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:01
1000 lira için cinayet işledi!
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Geçtiğimiz günlerde Hadımköy Mahallesi’nde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 44 yaşındaki Sertaç Yorga, Türkmenistan uyruklu 34 yaşındaki İkram S.,  ile bir ay süresince hayvanlarına bakması için 4 bin liraya anlaştı. Fakat ay sonunda Yorga, iddiaya göre İkram S.’ye eksik ödeme yaparak 3 bin lira verdi.

Bin lira için can aldı

Eksik para alan İkram S., Yorga’dan paranın kalanını da isteyerek ‘’Vermezsem öldürürüm’’ diyerek tehdit etti. İkilinin arasındaki tartışmaya dönüşüyken İkram S., yanında getirdiği tabanca ile Sertaç Yorga’ya defalarca ateş etti.

Kısa sürede tutuklandı

Kurşunların hedefi olan Yorga olay yerinde can verirken, olay sonrası kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:01
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Anahtar Kelimeler:
1000 LiraCinayetSertaç Yorga
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