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100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!

Doğal gaza gelen zam haberlerinden sonra havaların soğumasıyla vatandaşlar faturaların fazla gelmesinden çekiniyor. Gelen son dakika haberlerine göre doğalgaz faturası 100 TL ve üzeri gelenler için açıklama geldi. Vatandaşların merak ettiği bu açıklama da hangi değişikler yapılacağı ve detayları haberimizde

12 Kasım 2021 Cuma 14:01
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
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Havaların soğumasıyla doğalgaz kullananlar kombilerinin bakımını yaptırmadan kullanılmaması gerekmektedir. Kombi basıncında olan sorunlar faturaya fazla değer olarak yansımaktadır. Evden çıkarken kombiyi kapatıp eve gelince tekrar açmak mantık bir eylem değildir. Kapatmak yerine kombiyi en az ısıya getirerek yakıt tüketimini azaltmak mümkündür.

Tasarruf sağlamada yardımcı olabilecek diğer önlemler;

  • Isı kesilmemesi adına radyatörlerin önü kapatılmamalı
  • Kapı ve camlarda soğuğu kesmek adına PVC ya da çift cam olmaması gerekmekte
  • Boş ve kullanılmayan odaların radyatörleri kapatılmalı
  • Oda termostatı kullanın
  • Bacalı cihazları dolap içine yerleştirmeyin
  • Isının kolay yayılması için radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhası konulmalı
  • Kapalı perdeler ısının kaybını belli oradan önlemektedir
  • Kombiler sürekli açıp kapatılmamalı
  • Menfezleri kapatmayın
  • Kombi bakımı yaptırın
  • Kombi tercihleri yoğuşmalı olmalı

Son Güncelleme: 12.11.2021 14:01
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Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz UyarısıDoğalgaz Fatura Değişikliği
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