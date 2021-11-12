100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!

Tasarruf sağlamada yardımcı olabilecek diğer önlemler;

Isı kesilmemesi adına radyatörlerin önü kapatılmamalı

Kapı ve camlarda soğuğu kesmek adına PVC ya da çift cam olmaması gerekmekte

Boş ve kullanılmayan odaların radyatörleri kapatılmalı

Oda termostatı kullanın

Bacalı cihazları dolap içine yerleştirmeyin

Isının kolay yayılması için radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhası konulmalı

Kapalı perdeler ısının kaybını belli oradan önlemektedir

Kombiler sürekli açıp kapatılmamalı

Menfezleri kapatmayın

Kombi bakımı yaptırın

Kombi tercihleri yoğuşmalı olmalı

Havaların soğumasıyla doğalgaz kullananlar kombilerinin bakımını yaptırmadan kullanılmaması gerekmektedir. Kombi basıncında olan sorunlar faturaya fazla değer olarak yansımaktadır. Evden çıkarken kombiyi kapatıp eve gelince tekrar açmak mantık bir eylem değildir. Kapatmak yerine kombiyi en az ısıya getirerek yakıt tüketimini azaltmak mümkündür.