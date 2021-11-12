100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!

Tasarruf sağlamada yardımcı olabilecek diğer önlemler;
- Isı kesilmemesi adına radyatörlerin önü kapatılmamalı
- Kapı ve camlarda soğuğu kesmek adına PVC ya da çift cam olmaması gerekmekte
- Boş ve kullanılmayan odaların radyatörleri kapatılmalı
- Oda termostatı kullanın
- Bacalı cihazları dolap içine yerleştirmeyin
- Isının kolay yayılması için radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhası konulmalı
- Kapalı perdeler ısının kaybını belli oradan önlemektedir
- Kombiler sürekli açıp kapatılmamalı
- Menfezleri kapatmayın
- Kombi bakımı yaptırın
- Kombi tercihleri yoğuşmalı olmalı
Son Güncelleme: 12.11.2021 14:01