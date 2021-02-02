100 kişilik düğünü polis bastı!

Mersin'in Tarsus ilçesindeyapıldığı fark edildi ve polisler olay yerine geldi. Düünün yapıldığı yer bir evin avlusuydu. 50 metrekarelik avluda 100 kişinin konuk olduğu düğün yapıldığı belirtildi. Polisin baskın yaptığı sırada konuklar halay çekmekteydi. Düğünde bulunan kişilerin çoğunda maske bulunmadığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı fark edildi. Davetlilerden kaçmaya çalışanlar oldu. Polis ekipleri, düğüne katılan kişiler hakkında yasal işlem başlattı.