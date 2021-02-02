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100 kişilik düğünü polis bastı!

Mersin'de bir evin avlusunda yapılan 100 kişilik düğünü polis bastı. Polis, yasal işlem başlattı.

02 Şubat 2021 Salı 02:14
100 kişilik düğünü polis bastı!
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Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün yapıldığı fark edildi ve polisler olay yerine geldi. Düünün yapıldığı yer bir evin avlusuydu. 50 metrekarelik avluda 100 kişinin konuk olduğu düğün yapıldığı belirtildi. Polisin baskın yaptığı sırada konuklar halay çekmekteydi. Düğünde bulunan kişilerin çoğunda maske bulunmadığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı fark edildi. Davetlilerden kaçmaya çalışanlar oldu. Polis ekipleri, düğüne katılan kişiler hakkında yasal işlem başlattı.



Son Güncelleme: 02.02.2021 02:14
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Anahtar Kelimeler:
DüğünPolis BaskınıPolis Bastı
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