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10 yıldır kocasını sırtında taşıyor

Gaziantep'te 55 yaşındaki Fatma Bal adlı kadın 10 yıl önce kaza geçiren ce sonrasında felç olan kocasını 10 yıldır sırtında taşıyor.

22 Eylül 2020 Salı 15:45
10 yıldır kocasını sırtında taşıyor
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Gaziantep'te yaşayan 60 yaşındaki Abdullah Bal adlı bir adam, 10 yıl önce bir motor kazası sonucu felç geçirerek iki ayağı da kullanılmaz hale geldi.Kaza olduktan sonra eşi Fatma Bal kocasının her ihtiyacını karşılayarak günlük ihtiyaçları için onu sırtında taşıyor. 


Abdullah Bal eşine çok minnetlerini sunarak 10 yıldır tüm ihtiyaçlarının eşi tarafından karşılandığından bahsederek sabah sırtına alarak ihtiyaçlarını giderdiğinin akşam sırtına alarak yatağına yatırdığını söyledi. Sözlerine ‘Allah kendisinden bin kere razı olsun. Eğer o olmazsa benim hayatım da olmaz’ diyerek devam etti.

Çiftin evinin bazı bölümlerinin engelliye uygun olmadığından bahseden kadın  şeker hastası olduğunu ve bu şekilde taşımanı  zor olduğu ancak yine yapmaya hazır olduğunu ve evleri için hayırseverlerden yardım beklediklerinin ifade etti.



Son Güncelleme: 22.09.2020 15:45
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepKocasını Sırtında Taşıyan Kadın
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