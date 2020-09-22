10 yıldır kocasını sırtında taşıyor

Gaziantep'te yaşayan 60 yaşındaki Abdullah Bal adlı bir adam, 10 yıl önce bir motor kazası sonucu felç geçirerek iki ayağı da kullanılmaz hale geldi.Kaza olduktan sonra eşi Fatma Bal kocasının her ihtiyacını karşılayarak günlük ihtiyaçları için onu sırtında taşıyor.

Abdullah Bal eşine çok minnetlerini sunarak 10 yıldır tüm ihtiyaçlarının eşi tarafından karşılandığından bahsederek sabah sırtına alarak ihtiyaçlarını giderdiğinin akşam sırtına alarak yatağına yatırdığını söyledi. Sözlerine ‘Allah kendisinden bin kere razı olsun. Eğer o olmazsa benim hayatım da olmaz’ diyerek devam etti.

Çiftin evinin bazı bölümlerinin engelliye uygun olmadığından bahseden kadın şeker hastası olduğunu ve bu şekilde taşımanı zor olduğu ancak yine yapmaya hazır olduğunu ve evleri için hayırseverlerden yardım beklediklerinin ifade etti.

