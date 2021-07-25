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10 yıl çalışan memura kalan zamanı için çalışmadan emeklilik hakkı!

Kamuda en az 10 yıl çalışma süresi olan memurlar, kalan zamanlarını isteğe bağlı tamamlayarak yaş şartı ile birlikte emekli olabiliyor. Yani, emekli olabilmeleri için çalışmalarına gerek kalmıyor.

25 Temmuz 2021 Pazar 14:41
10 yıl çalışan memura kalan zamanı için çalışmadan emeklilik hakkı!
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2008 yılında çıkarılan reform yasası öncesinde kamuda memur olan çalışan vatandaşlar için çalışmadan emekli olma hakkı sunuluyor. Kamuda en az 10 yıl çalışan vatandaş gerekirse istifa edip kalan gününü kendisi tamamlayarak emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ile istisna sağlanan memur çalışmadan yaş şartını bekleyerek emeklilik imkanına kavuşuyor.

4C kapsamında çalışan memurlar 10 yıllarını tamamladıktan sonra isteğe bağlı sigorta başvurusunu yaparak Emekli Sandığı emeklisine tabi tutuluyor. Fiilen çalışılan 10 yıla 'Fiili Hizmet Zamları, aylıksız olarak alınan izinler ve askerlik gibi süreleri gibi durumlar dahil olmamış olması gerekiyor.

10 yılını tamamlayan memur istifa etmesinin sonraki sürecindeki 6 ay içerisinde SGK'ya başvurarak isteğe bağlı sigorta işlemlerini başlatıyor ve kalan süresini kendisi ödeyerek Emekli Sandığı'ndan emeklilik hakkı kazanıyor. Başvuru sonrası ortaya çıkacak ödeneklerde memur toplu yada aralıklı olarak 6 aydan daha uzun süre ödeme yapmazsa ödemezlerse, iştirakleri sona erdiriliyor. İsteğe bağlı ödemelerde memurların ödemekle yükümlü oldukları kesenek miktarları, memuriyetlerinden ayrıldıkları sürede kadrolarının karşılığına denk gelen derecelerine göre belirleniyor.

İsteğe bağlı olarak başlatılan işlemlerde memurlara çıkarılan kesenek ödeyenlerine her yıl için bir kademe, her üç yıl için de bir derece verilerek hesaplamaları yapılıyor. Memurluktan atılmış olanlar ve memur olmak için gerekli şartları kaybeden kişiler bu haktan yararlanamıyor. Dışarıdan ödenecek primlerde memurların ödedikleri kesenekler emekli ikramiyesi hesaplamalarından sayılmıyor.

 


Son Güncelleme: 25.07.2021 14:41
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