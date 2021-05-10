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10 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 13 bin sınırına geriledi

Sağlık Bakanlığı tam kapanma sürecinde 10 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde 13 bin 604 kişide vaka tespit edilirken, 282 kişi hayatını kaybetti.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:21
10 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 13 bin sınırına geriledi
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Sağlık Bakanlığı tam kapanma sürecinde 10 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

Vaka sayısı 13 bin sınırına geriledi

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde şüpheli 213 bin 683 kişiye koronavirüs testi yapılırken, 13 bin 604 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

Son 24 saat içinde 282 kişi can verdi

Test sonucu pozitif çıkan bin 734 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırılırken, 282 kişi ise hastalık sebebiyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 43 bin 311 olarak kayıtlara geçti.

Toplam iyileşen kişi sayısı 5 milyonu geçti

Bugün hastalık ile girdiği mücadeleyi kazanıp eski sağlığına kavuşan kişi sayısı 26 bin 953 olurken, toplam iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aştı.

10 Mayıs koronavirüs vaka tablosu

 


Son Güncelleme: 10.05.2021 20:21
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